|В зоне АТО погиб разведчик из Одесской области
|04.01.2018 17:00
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При каких обстоятельствах погиб военнослужащий - неизвестноНа Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции погиб шпион из Одесской области.
Александр Чегурко. Фото: Думская
Поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Петровича Чегурка, 16.07.1987 г.р., жителя с. Шершенцы Кодимского района. Старший сержант А. Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину Слава герою !!!" - сообщает пресс-служба Кодымской районной государственной администрации.
Местное издание "Думская" передает, что старший сержант Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде. Однако при каких обстоятельствах погиб военнослужащий - неизвестно.
Напомним, что в районе Новотошковское Луганской области погиб военнослужащий сил АТО, подорвавшись на взрывном устройстве.
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