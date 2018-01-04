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В зоне АТО погиб разведчик из Одесской области
04.01.2018 17:00
В зоне АТО погиб шпион из Одесской области
При каких обстоятельствах погиб военнослужащий - неизвестно
На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции погиб шпион из Одесской области.
В зоне АТО погиб разведчик из Одесской области Александр Чегурко. Фото: Думская

Поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Петровича Чегурка, 16.07.1987 г.р., жителя с. Шершенцы Кодимского района. Старший сержант А. Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину Слава герою !!!" сообщает пресс-служба Кодымской районной государственной администрации.

Местное издание "Думская" передает, что старший сержант Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде. Однако при каких обстоятельствах погиб военнослужащий - неизвестно.

Напомним, что в  районе Новотошковское Луганской области погиб военнослужащий сил АТО, подорвавшись на взрывном устройстве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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