В зоне АТО погиб шпион из Одесской области При каких обстоятельствах погиб военнослужащий - неизвестно На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции погиб шпион из Одесской области. Александр Чегурко. Фото: Думская Поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Петровича Чегурка, 16.07.1987 г.р., жителя с. Шершенцы Кодимского района. Старший сержант А. Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину Слава герою !!!" - сообщает пресс-служба Кодымской районной государственной администрации. Местное издание "Думская" передает, что старший сержант Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной мехбригаде. Однако при каких обстоятельствах погиб военнослужащий - неизвестно. Напомним, что в районе Новотошковское Луганской области погиб военнослужащий сил АТО, подорвавшись на взрывном устройстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки погиб чегурко военнослужащий что разведчик Теги: общество