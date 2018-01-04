|Пять футболистов покинули "Зарю"
|04.01.2018 17:01
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Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины луганская "Заря" понесла кадровые потери, передает со ссылкой на пресс-службу "Зари".
Во-первых истек срок арендного соглашения у Дмитрия Гречишкина, права на которого принадлежат "Шахтеру". Во-вторых, закончился арендный договор у Владислава Калитвинцева, который принадлежит "Динамо". Оба игрока вернулись в расположение своих клубов.
Кроме того, завершились контракты в трех игроков "Зари". Коллектив Юрия Вернидуба оставили голкипер Алексей Шевченко и защитники Артем Сухоцкий и Андрей Пилявский.
Напомним, что ранее луганчане усилились игроками "Динамо" и камерунским футболистом.
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