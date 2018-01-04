В Соединенных Штатах Америки создали мобильное приложение, использующие алгоритмы ДНК как основу для подбора пары. Об этом сообщает The Independent .

Приложение выделяет 11 генов, которые сочетаются с феромонами человека. Через химические реакции они влияют на сексуальную привлекательность.

Указанные данные сочетаются с персональной информацией, которую пользователи размещают в своих профилях. Благодаря этому приложение способно делать невероятно точные прогнозы.

"Приложение использует как ваши биологические данные, так и социальные; мы собираем вашу генетическую информацию с помощью специального тампона и получаем информацию о том, что вы любите, не любите, ваши интересы через профили в социальных сетях, таких как

Сводка.нет - Новости Украины и Мира