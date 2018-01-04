Искра Лоуренс — фотомодель и манекенщица из Англии. Девушка ведет успешный блог и является главным редактором сайта Runway Riot.

Искра на своем примере доказывает, что сексуально могут выглядеть девушки с любыми формами, и размер талии не имеет никакого значения, пишет со ссылкой на .

А недавно девушка поделилась интересным проектом — она на своем примере продемонстрировала, как менялись купальники с 1950-х годов и до сегодняшнего дня. И так, давайте посмотрим!

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