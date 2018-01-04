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Модель с пышными формами показала эволюцию купальника с 50-х годов до наших дней (фото)
04.01.2018 17:02
Модель с пышными формами показала эволюцию купальника с 50-х годов до наших дней (фото) По теме:

Искра Лоуренс — фотомодель и манекенщица из Англии. Девушка ведет успешный блог и является главным редактором сайта Runway Riot.

Искра на своем примере доказывает, что сексуально могут выглядеть девушки с любыми формами, и размер талии не имеет никакого значения, пишет  со ссылкой на .

А недавно девушка поделилась интересным проектом — она на своем примере продемонстрировала, как менялись купальники с 1950-х годов и до сегодняшнего дня. И так, давайте посмотрим!

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