|Модель с пышными формами показала эволюцию купальника с 50-х годов до наших дней (фото)
|04.01.2018 17:02
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Искра Лоуренс — фотомодель и манекенщица из Англии. Девушка ведет успешный блог и является главным редактором сайта Runway Riot.
Искра на своем примере доказывает, что сексуально могут выглядеть девушки с любыми формами, и размер талии не имеет никакого значения, пишет со ссылкой на .
А недавно девушка поделилась интересным проектом — она на своем примере продемонстрировала, как менялись купальники с 1950-х годов и до сегодняшнего дня. И так, давайте посмотрим!
50-е
60-е
70-е
80-е
90-е
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