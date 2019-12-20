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Парламент Великобритании одобрил соглашение по Brexit
20.12.2019 18:02
Палата общин парламента Великобритании одобрила проект закона о Brexit Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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