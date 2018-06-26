Омбудсмен Российской Федерация Татьяна Москалькова прибыла в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Об этом сообщает

Омбудсмен Российской Федерация Татьяна Москалькова готовит заявление в Апелляционный суд Киева о предоставлении ей разрешения на встречу с украинским военным Максимом Одинцовым, обвиняемым в государственной измене. Заявление будет подано в суд сегодня.

Как сообщал омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москалькова надо получить решение апелляционного суда, а также согласование Министерства иностранных дел для того, чтобы попасть на встречу к украинскому военному Максиму Одинцову, которого обвиняют в госизмене.

26 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев.

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