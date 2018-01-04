В США впервые запатентовали метод генной терапии для лечения наследственного заболевания глаз. Об этом сообщает Associated Press (AP). Однако доступно это чудо-лекарство будет лишь единицам — его стоимость составляет $850 тыс.

Метод предназначен для лечения амавроза Лебера — генетического заболевания, которое препятствует выработке протеина, необходимого для работы сетчатки глаза.

Суть лечения в том, что в глаз пациента вводится модифицированный вирус. Процедура занимает только 45 минут. И уже через месяц наблюдается значительное улучшение зрения.

Однако некоторым пациентам генная терапия не подходит. Так, из 20 пациентов, прошедших экспериментальное лечение, только к 18 вернулось зрение. У двоих никаких улучшений не произошло.

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