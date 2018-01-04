Убитая адвокат Ирина Ноздровская в 2014 году работала в предвыборном штабе народного депутата от группы "Видродження" Антона Яценко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Дзиндзя.

Также он обнародовал видео, на котором запечатлен разговор убитой правозащитницы с супругой Яценко Людмилой Кравчук о некоторых моментах их совместной работы.

Из беседы становится понятно, что в ходе выборов у семьи Яценко исчезла определенная сумма денег, и они пытались с помощью Ноздровской понять, где эта сумма. Кроме этого был поднят вопрос долгов по зарплате, в том числе и убитой юристке.

В ходе разговора Кравчук всеми методами и уговорами старалась вытянуть Ноздровскую на встречу, но та не соглашалась.

Правозащитница старалась выяснить, кто же все-таки в этой ситуации "кинул на деньги", и утверждала, что с нее делают "козла отпущения".

"Но я боюсь, потому, что Антон Владимирович мне сегодня очень сильно угрожал. И я не знаю, как ответить", - отметила убитая.

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