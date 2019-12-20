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В сети высмеяли невесту с разорванным платьем
20.12.2019 18:20
Не по размеру: в сети высмеяли пышную невесту за случай с платьем
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Теги:
общество
события
украина
инцидент
платьем
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