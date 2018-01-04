|Cпрос инвесторов на золото упал
|04.01.2018 17:06
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Сегодня, 4 января, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.
Сегодня фьючерсный договор за февраль торгуется на отметке 1,314.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за март составила 1,317.8 $/унция, информирует еizvestia.com.
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НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен 366732.71 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 179. 07 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 164. 97 грн.
В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1475. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1262. 00 грн (цена покупки банком).
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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что на торги оказывает влияние разнонаправленная динамика доллара.