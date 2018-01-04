Сегодня, 4 января, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за февраль торгуется на отметке 1,314.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за март составила 1,317.8 $/унция, информирует еizvestia.com.

svodka.net/wp-content/uploads/2017/09/26eb02b1-82fe-4253-b3d4-edae7b25d4b5-2774-000002f456a495c4-1.jpeg" title="Cпрос инвесторов на золото упал" alt="Cпрос инвесторов на золото упал" width="460" height="315"size-full wp-image-4639852" />

НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен 366732.71 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 179. 07 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 164. 97 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1475. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1262. 00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что на торги оказывает влияние разнонаправленная динамика доллара.

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