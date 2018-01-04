Бывшего мужа сестры погибшей под Киевом Ирины Ноздровской Максима Сапатинского и его окружение также стоит проверить на возможную причастность к убийству юристки.

Об этом в рассказала дочь погибшей Анастасия.

«Версия о Сапатинском мне тоже кажется подозрительной. Его интересы в суде представляла Наталья Солоп. Мама рассказывала, что общалась с братом ее мужа. Он сообщил, что Солоп выбросила его брата с 8-го этажа, чтобы получить квартиру. Этот человек просто неадекватный. Она также угрожала маме, у нее тоже есть такие друзья, что могли пойти на это», — считает девушка.

Эти подозрения она подкрепила конкретной вопиющей историей вокруг племянника, за которого «воевала» в судах Ирина.

«Был случай, когда она и друзья Сапатинских ворвались к нам в дом, когда у нас был Матвей. Он был на лечении, все было законно. Отец десять дней «ни ответа, ни привета», не звонил, не писал, не интересовался ребенком, а потом ворвались в дом и при -10 градусах мороза забрали ребенка в одной маечке», — рассказала она.

Сейчас на Сапатинского открыто уголовное производство за невыполнение решения суда, которым родственники его погибшей жены (сестры Ирины Ноздровской – Ред.) имели право видеться с мальчиком.

«11 января должно быть заседание суда, и мне кажется, что они тоже могут быть в этом замешаны», — добавила она.

Кроме того, дочь Ирины Ноздровской призналась, что лежала в больнице с сотрясением головного мозга после избиениями друзьями Дмитрия Россошанского (виновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской — Ред.), однако дело «замяли».

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