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В Китае решили перенести запуск искусственного солнца
20.12.2019 18:38
В Китае опыт с запуском искусственного солнца перенесли
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
события
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