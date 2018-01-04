НБУ унормировал ведение кассовых операций в гривне

Национальный банк Украины (НБУ) унормировал собственные нормативно-правовые акты по вопросам ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине в связи с обновлением украинского законодательства, сообщил НБУ на веб-сайте.

Так, новой редакцией Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, которая была утверждена постановлением НБУ №148 от 29 декабря 2017 года, вступающим в силу 5 января, предусматривается ряд новаций, в том числе так называемая "пневмопочта" - возможность осуществления предприятием сбора наличной выручки, полученной от реализации продукции (товаров, работ, услуг), для дальнейшей ее сдачи в банк с использованием комплекса технических и программных средств, расположенных в месте осуществления наличных расчетов, обеспечивающих безопасную передачу средств с рабочих мест кассиров в умышленно оборудованное помещение для хранения и последующей сдачи наличности в кассы банков. Также новой редакцией Положения предусматривается возможность сдачи наличной выручки в банк через предприятия, которые получили лицензию НБУ на предоставление банкам услуг по инкассации, и применение электронной цифровой подписи юридического лица при предоставлении услуг в электронной форме или при осуществлении информационного обмена с другими субъектами электронного взаимодействия. Кроме того, документом предусматривается возможность возложения функций кассира на работника другого предприятия, привлеченного на основании заключенного договора на оказание услуги по предоставлению персонала.

Кроме того, либерализован ряд требований по ведению кассовых операций, в частности, определение внутренними приказами особенностей оприходования наличности в кассах предприятий и обособленных подразделений в зависимости от графика работы, способов сдачи наличности, а также определение внутренними приказами особенностей установления лимитов кассы обособленным подразделениям предприятий.

Положение также содержит требование относительно обязанности небанковских финансовых учреждений (НФУ), которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счета, и предприятий - агентов банков сдавать наличные (наличную выручку), полученную через платежные устройства и пункты приема наличных для дальнейшего перевода на отдельный нынешний счет, открытый в банке для учета средств, принятых для дальнейшего перевода.

Одновременно с целью оптимизации нормативно-правовых актов в Положение включены требования постановления НБУ № 210 от 6 июня 2013 года "Об установлении граничной суммы расчетов наличными" (с изменениями), которое признано потерявшим силу.

При этом предельные суммы расчетов наличными остались неизменными, а именно: между предприятиями (предпринимателями) в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам - в размере 10 тыс. грн, между предприятием (предпринимателем) и физическим лицом в течение одного дня - в размере 50 тыс. грн, между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению, - в размере 50 тыс. грн.