Медведчук встретился с Путиным и обсудил межпарламентскую комиссию по Донбассу в Нормандском формате
20.12.2019 19:12
Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с главой политсовета Оппоплатформы Виктором Медведчуком. Во встрече также принимал участие первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.
Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в нормандском формате – подключение парламентов Украины, Германии, Франции и России к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Владимир ПутинЗаявил:
"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали, реакция будет только положительной."
Виктор Медведчук заявил:
"Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте, наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение – Межпарламентский разговор ради мира."
По словам Медведчука достигнута предварительная договорённость с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января – начале февраля.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на следующей неделе встретится с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и обсудит вопросы реализации минских договоренностей в рамках парламентского измерения, сообщила журналистам пресс-секретарь спикера ГД Анастасия Кашеварова.
В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча первого вице-премьера - министра финансов РФ Антона Силуанова с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их беседе присоединился Путин.
В таких сложных ситуациях, как конфликт на Донбассе, нужно объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит.
Создание межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для решения конфликта на Донбассе – хорошая инициатива, которую нужно поддержать.
Об этом заявил французский политик, сенатор Стефан Равьер, сообщает ZIK.
Комментируя инициативу председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука о создании межпарламентского объединения Украина - Россия - Германия - Франция для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, он подчеркнул: в таких сложных ситуациях нужно объединяться.
"Не надо замыкаться в рамках предвзятых представлений.
Надо объединять добрую волю всех сторон, независимо от того, откуда она происходит – от партий или государств", – подчеркнул Равьер.
Он подчеркнул: поддержит "объединение всех патриотов, граждан европейских наций", следовательно такая инициатива является очень хорошей.
"Ее слышат и поддерживают избранники в разных странах, из разных партий с целью, которую я разделяю, – восстановление мира, чтобы народ мог снова вместе собраться вокруг этого проекта.
Следовательно, мы поддерживаем эту инициативу, и я надеюсь, что в стенах Сената сможем принять участие определенным образом в приближении мира.
Мы это поддерживаем – избранники Национальной ассамблеи и я как сенатор полностью за.
Создаю рамки и желание для участия в этом на своем скромном уровне, потому что дело касается интересов Украины, интересов России, интересов европейских народов", – подчеркнул Стефан Равьер.
Напомним, впервые о целесообразности создания межпарламентских комиссий для урегулирования конфликта на Донбассе заявил нардеп от "ОППОПЛАТФОРМЫ" Ренат Кузьмин.
"Предложения по достижению мира на Донбассе:
1. Учитывая, что Украина является парламентско-президентской, а не президентской республикой, и Рада занимает более высокое положение в существующей вертикали власти, чем президент, необходимо, чтобы спикер Рады начал, наконец-то, заниматься этими вопросами. Вместе с депутатским корпусом.
2. В Раде должна быть создана соответствующая депутатская комиссия из представителей всех парламентских фракций, которая и должна заняться вопросами урегулирования конфликта.
3. Если уж президент Украины общается с президентом России, то и спикеры, и депутаты двух стран должны наладить контакты. Необходимо возобновить межпарламентские связи с Россией и наладить взаимодействие в вопросах урегулирования конфликта.
4. Необходимо создать совместные межпарламентские группы с целью контроля за:
— действиями органов исполнительной власти по реализации Минских соглашений; — эффективностью работы Трехсторонней Контактной Группы в Минске; — соблюдением договоренности о разведении войск и использования запрещенных вооружений; — соблюдением прав граждан, проживающих в зоне военного конфликта; — осуществления других функций парламентского контроля.
5. Необходимо использовать депутатов в работе Трехсторонней Контактной Группы в Минске. Депутаты (каждый со своей стороны) могут оказывать консультационную и методическую помощь представителям сторон конфликта, а также официальным лицам, представляющим Украину и Российскую Федерацию." - Обьяснил Ренат Кузьмин функцию украинского парламента.