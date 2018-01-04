Рост цен на сигареты зависит не только от роста акцизного налога, но и от стоимости сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда

Такое мнение высказали производители табачных изделий, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы оцениваем, что после повышения акцизного налога на 29,7% в 2018 году в среднем цена пачки сигарет вырастет на 4-5 грн", - сказал начальник отдела по работе с государственными органами компании "Бритиш Американ Тобакко Украина" Юрий Рылач.

"Однако необходимо учитывать, что на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и других составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты", - добавил он.

Менеджер по фискального регулирования компании "JTI Украина" Андрей Фита положительно оценивает принятие парламентом изменений в Налоговый кодекс, которые предусматривают постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства.

По словам Фиты, в принятом законе учтены обязательства Украины повысить минимальную ставку акциза на сигареты до европейских показателей - EUR90 за 1000 штук.

Во-вторых, предполагается долгосрочный план повышения акциза, на чем долгие годы настаивала отрасль, поскольку без долгосрочной акцизной стратегии сложно планировать свою деятельность.

"JTI Украина" приветствует решение повышать именно специфическую и минимальную ставки акциза и не повышать адвалорную составляющую, поскольку она не соответствует принципу нейтральности и не гарантирует прогнозируемых поступлений в бюджет.

"Что касается цен на сигареты в 2018 году, то по предварительным расчетам они вырастут на 4-5 грн. Безусловно, такой рост не порадует курильщиков, но будем оптимистичными - если бы ставки определялись в евро, а не в гривне, то рост цен зависел бы еще и от валютных колебаний ", - сообщила директор департамента корпоративных связей" Филипп Моррис Украина "Наталья Бондаренко.

Как сообщалось, налог на сигареты с специфической ставке в 2018 году вырастет на 29,7% - до 577,98 грн за 1 тыс. Штук без повышения адвалорной ставки (12%).

Принятыми поправками в Налоговый кодекс предполагается постепенное - до 2025 года - повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году - на 29,7%, в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1 тыс. шт.