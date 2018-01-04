В Белоруссии трое детей убежали из детского сада и уехали кататься на поезде

Трое детей в возрасте 3-4 лет в среду вечером самовольно покинули детский сад белорусского Светлогорска, добрались до железнодорожной станции и отправились кататься на поезде, отсутствие малышей в группе было обнаружено, когда за ними пришли родители.

Детей заметил машинист состава, их опознали довольно быстро, сопроводили до города Жлобин, где передали в руки сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Министерстве образования Белоруссии, в результате инцидента своего места работы лишилась воспитательница, под надзором которой находились дети, а начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета объявлен выговор. Вопрос о соответствии занимаемой должности заведующей детсадом будет рассмотрен сразу после окончания расследования случая, произошедшего накануне.

Министерство образования после произошедшего направило письмо в облисполкомы, Мингорисполком и районные и городские исполнительные комитеты с указанием о необходимости" усиления ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности в учреждениях дошкольного образования".

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко назвал произошедший в Светлогорске случай "вопиющим", а отношение к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования - "формальным".