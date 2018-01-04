Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что списки для второго этапа обмена пленными в Донбассе уже поданы, в них предусматривается формула "10 на 10".

В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.

По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

Договоренность об этом обмене была достигнута в ходе встречи предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла с руководителем ДНР Александром Захарченко, исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником и Медведчуком.

"Обмен военными — это светлое событие.

И этот процесс не завершается, мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры… Списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно", — цитирует митрополита сайт телеканала NewsOne.

4 января в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий встретился с освобожденными из плена военными и их семьями. Как передает корреспондент СПЖ, встреча состоялась в резиденции Предстоятеля УПЦ.

"Мы не останавливаемся на этом: подали новые списки, и теперь они будут рассматриваться на той стороне и будут вестись переговоры, – сказал на встрече Блаженнейший Онуфрий. – Мы будем до тех пор хлопотать, просить и молиться, пока все не вернутся домой. Плен – это не место для жизни человека".

Предстоятель УПЦ подчеркнул, что Церковь по-прежнему находится вне политики и действует исключительно в плоскости милосердия.

Не все освобожденные смогли сегодня прийти на встречу: многие из них сейчас находятся на лечении.

Один из освобожденных воинов, Алексей Кириченко, от имени остальных произнес слова благодарности.

"Хочу поблагодарить Владыку, – сказал Кириченко. – Этот обмен для нас очень многое значит. Очень тяжело было оставлять там людей: они боятся, что о них могут забыть. Именно в плену я открыл для себя Православие. Очень помогает религиозная литература, которую передают родные. Именно это превращает тюрьму в подобие монастыря. Я прошу продолжать эту работу по освобождению. Мы хотим жить одной семьей".

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