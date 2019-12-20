|Сегодня ночью умер отец Пашинского
|20.12.2019 19:49
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Сегодня ночью, на 83 году жизни, скончался Владимир Пашинский. За день до этого его сын - экс-нардеп Сергей Пашинский - смог вернуться домой из под стражи по решению Апелляционного суда.
Об этом сообщила народный депутат 8 созыва Елена Масорина, передает
По ее словам отец Пашинского умер неожиданно сегодня ночью.
Владимир Алексеевич Пашинский более 50 лет посвятил школе, работал учителем английского языка в школе №3 г. Коростень, в которой позже был директором.
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