С профессиональной точки зрения бахвальство Ким Чен Ына и Дональда Трампа величиной и эффективностью своих «ядерных кнопок» является полной бессмыслицей. Необходимо совершить гораздо больше действий, чтобы начать ядерную войну, уверен обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус.

В социальных СМИ и комментариях обмен «любезностями» между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном стал очередным доказательством «непредсказуемости обоих лидеров», пишет SZ. С технической точки зрения в случае с «ядерными кнопками» речь идет о ложных представлениях. «По имеющимся данным, ни у Трампа, ни у Кима нет той самой символической кнопки, нажатием на которую можно развязать ядерную войну», информирует еizvestia.com.

«Своего апогея обмен риторическими ударами между двумя «умниками» достиг в среду утром, когда Трамп ультимативно заявил, что его ядерная кнопка «намного больше» (…) и к тому же «работает», — передает издание.

Таким образом американский президент отреагировал на новогоднее обращение северокорейского диктатора, в котором тот заявил о том, что его ядерная кнопка находится на его рабочем столе, и Северная Корея способна нанести ядерный удар по территории Америки.

«Даже несмотря на то, что очередной обмен вербальными ударами взбудоражил весь мир, по сути Трамп и Ким лукавят. Президент США, непременно, имеет все полномочия, необходимые для начала ядерной войны. Однако жать на некую кнопку у себя на столе для этого он не будет», — замечает автор.

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«В фильмах (…) о холодной войне все время фигурирует «красная кнопка» или «ядерная кнопка». (…) Однако реальная процедура приведения американского ядерного потенциала в боеготовность является многоступенчатой и неавтоматизированной. Приказ определенно отдается устно, а не путем нажатия на кнопку. Для этого президент, — пишет журналист, — как главнокомандующий, должен при помощи карты с кодом пройти идентификацию в присутствии министра обороны или уполномоченного представителя высшего офицерского состава. Затем, согласно процедуре, он должен будет предоставить код для старта, который будет принят в командном пункте. Приказ президента может быть и не исполнен. У Трампа нет непосредственного доступа к пусковым установкам ядерных ракет, которых у США насчитывается порядка 900 боеголовок». Нет у Трампа и кнопки на его письменном столе, отмечает Корнелиус. «Скорее, речь идет о кодах и инструкциях, которые находятся под рукой у американского президента и хранятся в чемодане».

Что касается Северной Кореи, то «независимо от того, есть ли у страны пригодная для ракет дальнего действия боеголовка или нет, у Кима тоже нет возможности задействовать ее, просто нажав на кнопку. Северокорейские ракеты этого типа заправляются жидким топливом — на их подготовку уйдут часы», говорится в статье.

«Эксперты назвали новогодние заявления Кима по поводу «ядерной кнопки» провокацией и очередной попыткой раздуть собственную значимость. Но на президента Трампа она произвела впечатление», — резюмирует автор.

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