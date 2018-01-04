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Захарова о депортации российских журналистов из Латвии: Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства
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04.01.2018 17:14
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Власти Латвии, которые выдворяют российских журналистов, "при
молчаливой поддержке Брюсселя" занимаются "полной зачисткой"
информационного пространства страны от неугодных СМИ, заявила
спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова:
Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных
институтов Фото: ЕРА Обвинения Латвии в угрозе национальной
безопасности со стороны журналистов она назвала
"абсурдными"."Совершенно конечно, что латвийские власти при
молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки
информационного пространства страны от неугодных СМИ. Рассказы
о "борьбе с угрозами национальной безопасности" отдают иногда
тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии", –
написала Захарова.По ее словам, "официальная Рига прямо и грубо
нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере
обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие
акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы"."Будем добиваться соответствующей
реакции профильных международных институтов. Призываем
неправительственные организации, специализирующиеся на свободе
слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для
демократического общества", – заявила спикер МИД РФ.Она
отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон "также лично
препятствует работе российских журналистов во Франции".
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10215540317810747
3 июня из Латвии депортировали корреспондента телеканала
"ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Журналист заявил, что ему пожизненно
запретили въезжать в страну.4 июня из Латвии решили выдворить его
жену, журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву. Латвийские власти считают,
что россиянка угрожает национальной безопасности страны. На то,
чтобы покинуть страну, ей дали сутки.
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