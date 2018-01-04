Власти Латвии, которые выдворяют российских журналистов, "при молчаливой поддержке Брюсселя" занимаются "полной зачисткой" информационного пространства страны от неугодных СМИ, заявила спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Захарова: Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов Фото: ЕРА Обвинения Латвии в угрозе национальной безопасности со стороны журналистов она назвала "абсурдными"."Совершенно конечно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ. Рассказы о "борьбе с угрозами национальной безопасности" отдают иногда тоталитаризма 30-х годов ХХ века в Испании и Германии", – написала Захарова.По ее словам, "официальная Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, попирает основополагающие акты ООН, ОБСЕ и Совета Европы"."Будем добиваться соответствующей реакции профильных международных институтов. Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества", – заявила спикер МИД РФ.Она отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон "также лично препятствует работе российских журналистов во Франции". https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10215540317810747 3 июня из Латвии депортировали корреспондента телеканала "ТВ Центр" Анатолия Курлаева. Журналист заявил, что ему пожизненно запретили въезжать в страну.4 июня из Латвии решили выдворить его жену, журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву. Латвийские власти считают, что россиянка угрожает национальной безопасности страны. На то, чтобы покинуть страну, ей дали сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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