За свою карьеру он написал около 50 книг

Об этом сообщает газета Haaretz . Писатель умер в возрасте 85 лет в ночь с 3 на 4 января.

Аппельфельд родился в Румынии в 1932 году и иммигрировал в Израиль в 1946 году. За свою карьеру он написал около 50 книг. Его последнее произведение "Чудо" был опубликован осенью 2017 года.

В Румынии, когда Аппельфельд было восемь лет, его мать убили, а отца и его самого перевезли в гетто, а затем в лагерь. Оттуда он смог сбежать, скрывался в лесах. В Болгарии он попал вместе с советскими солдатами, а оттуда, как и другие осиротевшие дети, был перевезен в Италию. Затем в 1946 году он уехал в Израиль. По прибытии туда он узнал, что его отец смог выжить и находится в Израиле.