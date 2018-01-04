|Писатель Аарон Аппельфельд, переживший Холокост, умер в возрасте 85-ти лет
|04.01.2018 17:15
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За свою карьеру он написал около 50 книгУмер лауреат премии Израиля по литературе писатель Аарон Аппельфельд, которому удалось пережить Холокост.
Аарон Аппельфельд. Архивное фото
Об этом сообщает газета Haaretz . Писатель умер в возрасте 85 лет в ночь с 3 на 4 января.
Аппельфельд родился в Румынии в 1932 году и иммигрировал в Израиль в 1946 году. За свою карьеру он написал около 50 книг. Его последнее произведение "Чудо" был опубликован осенью 2017 года.
В Румынии, когда Аппельфельд было восемь лет, его мать убили, а отца и его самого перевезли в гетто, а затем в лагерь. Оттуда он смог сбежать, скрывался в лесах. В Болгарии он попал вместе с советскими солдатами, а оттуда, как и другие осиротевшие дети, был перевезен в Италию. Затем в 1946 году он уехал в Израиль. По прибытии туда он узнал, что его отец смог выжить и находится в Израиле.
Первая книга Аппельфельд, сборник рассказов "Дым", вышла в 1962 году. В основном все произведения писателя посвящены Второй мировой войне. Аппельфельд получил национальную премию Израиля в 1983 году. Кроме того, в 1997 году он стал членом Американской академии искусств и наук. В 2005 году писатель был удостоен французской премии Медичи в категории "лучший зарубежный произведение" за роман "История жизни".