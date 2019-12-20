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Нелегальный мех: в Киеве разоблачили незаконную точку продажи шуб
20.12.2019 20:11
В Киеве раскрыли незаконную точку продажи шуб
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
продажи
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