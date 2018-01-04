Житель Осло, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал через Данию, Швецию и Норвегию, заплатив за это как минимум 2 тысячи долларов за путешествие. Об этом сообщает BBC .

После того, как мужчина в возрасте 40 лет добрался домой, он не смог оплатить поездку сразу. Также у таксиста сел аккумулятор, из-за чего ему пришлось вызвать сотрудников полиции.

Правоохранители обнаружили мужчину спящим в своей постели дома, он не отказался заплатить нужную сумму.

Кроме того, сообщается, что мужчину не привлекали к уголовной ответственности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в столице Дании городе Копенгаген торговец наркотиками случайно сел в автомобиль полиции , вместо такси. У дилера выявили приблизительно тысячу доз легкого наркотика.

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