Печерский райсуд Киева снял арест со счетов экс-заместителя министра доходов Игнатова

Печерский районный суд Киева снял арест со счетов экс-заместителя министра доходов Андрея Игнатова в Сбербанке, свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

Речь идет о $3,228 млн и 1,431 млн евро, а также 21,338 млн рублей на счетах в Сбербанке.

Решение суда не подлежит обжалованию.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего заместителя министра доходов и сборов Украины А.Игнатова. Он разыскивался следственным управлением СБУ как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.365 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия").

А.Игнатов исчез из поля зрения украинских правоохранителей 15 июля 2014 года на территории Крыма. Судом было выдано дозволение на задержания А.Игнатова с целью привода в суд для избрания меры пресечения.

Экс-заместитель министра был объявлен в розыск Интерпола.