|Невеселые перспективы: Сеть шокирована гигантскими очередями за визой в Канаду (ФОТО)
|04.01.2018 17:22
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Во Львове образовалась гигантская очередь из людей, которые хотят получить визу в Канаду.
Фото с места очередей из десятков людей на своей странице в Facebook опубликовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, информирует еizvestia.com.
«Это так сейчас подают на визы — огромнейшая очередь, такое чувство, что Украина с такой политикой власти просто выезжает на заработки — мигрируют», — написал депутат.
По его словам, фотографии сделаны 4 января на улице Родниковой.
В комментариях к записи люди невесело шутят.
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«Это уже эвакуация», «Хто останній виїзджатиме-вимкніть на митниці світло», «Скоро все зміниться. Гройсман обіцяє збільшити мін зарплату аж на 500 грн!!! Заживем!»
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