Наибольшее количество фактов террористической деятельности или
предпосылок к совершению терактов в 2017 году зафиксировано в
Донецкой и Луганской областях и связано с событиями в районе
проведения АТО, рассказали в Службе безопасности Украины. СБУ
рассказала о случаях террористичесой деятельности в Украине в 2017
году Фото: ЕРА "Наибольшее их количество зафиксировано в Донецкой
(791) и Луганской (274) областях и связано с событиями в районе
проведения АТО", – говорится в сообщении.В связи с подозрением
в совершении терактов открыто 153 уголовных производства, 10
человек арестованы."Также с начала года подразделениями СБУ
предотвратила 17 террористических актов, при этом задержано 25
человек", – отметили в ведомстве.
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