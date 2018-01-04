Наибольшее количество фактов террористической деятельности или предпосылок к совершению терактов в 2017 году зафиксировано в Донецкой и Луганской областях и связано с событиями в районе проведения АТО, рассказали в Службе безопасности Украины. СБУ рассказала о случаях террористичесой деятельности в Украине в 2017 году Фото: ЕРА "Наибольшее их количество зафиксировано в Донецкой (791) и Луганской (274) областях и связано с событиями в районе проведения АТО", – говорится в сообщении.В связи с подозрением в совершении терактов открыто 153 уголовных производства, 10 человек арестованы."Также с начала года подразделениями СБУ предотвратила 17 террористических актов, при этом задержано 25 человек", – отметили в ведомстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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