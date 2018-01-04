Также 500 млн грн предусмотрено на производство и распространение фильмов патриотического направления

При этом в 2017 году Минкультуры было выделено 42800000000 грн, - говорится в тексте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

В 2018 году на подготовку кадров для сферы культуры и искусства высшими учебными заведениями III и IV уровней аккредитации предусмотрено 1 млрд грн; на финансовую поддержку национальных театров - 1 млрд грн; на обеспечение функционирования Украинского культурного фонда - 207 500 000 грн; на обеспечение деятельности национальных музеев, библиотек и культурно-просветительских центров - 523 млн грн; 144 млн грн - на обеспечение деятельности Украинского института книги, выпуск книжной продукции по программе "Украинская книга".

Предусмотрено и 523 млн грн на строительство объектов общегосударственного значения в сфере культуры, из них 200 млн грн - на организацию и проведение архитектурного конкурса, проектирование и строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства.

Также 500 млн грн предусмотрено на производство и распространение фильмов патриотического направления и еще 507 800 000 грн на государственную поддержку кинематографии, из средств Государственного агентства по вопросам кино.

Всего на Госкино выделено 520 700 000 грн.

Украинский институт национальной памяти предусмотрено выделение 62880000 грн.

Напомним, в 2018 году на финансирование науки в Украине выделили 6000000000 гривен.