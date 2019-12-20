Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря.

"По состоянию на середину декабря лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 48% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 11,4% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,0% - партию "Европейская Солидарность", 7,8% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Тех, кто не определился, - около 16%", - говорится в сообщении.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года между населения Украины в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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