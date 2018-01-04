В 2018 году главным внешнеполитическим вызовом для Польши являются имперские амбиции России и ее агрессия против Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в эфире радио Wnet .

"Мы находимся в регионе, на который продолжает влиять российско-украинский конфликт. Его решено, он продолжается и возник из имперских амбиций России. Это влияет на Украине, но и на территорию вне Украины, что засвидетельствовали прошлом году крупные военные маневры "Запад-2017", - заявил глава польского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем он отметил, что в дальнейшем "проблемой номер один для Польши остается военно-политическая безопасность".

Также, по словам Ващиковского, другими важными вызовами для Польши на международной арене являются углубление экономического сотрудничества в регионе, что позволило бы ускорить развитие экономики стран Центральной Европы, проблемы в ЕС, в частности Brexit, миграция с юга и терроризм.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал продолжать поддержку Киева .

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