В Киеве, напротив торгово-развлекательного центра Караван, прорвало трубу, в результате чего горячей водой залило часть дороги. Об этом сообщает общество dtp.kiev.ua, передает

"...масштабные горячие ванны в Киеве возле Каравана: доступные горячая сауна, душ, СПА. На место выехали ремонтники. Движение ограничено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком без теплоснабжения остались 51 жилой дом и 2 детсада. Согласно информации, теплоснабжение прекратили из-за порыва в теплокамере № 5 на улице Жадова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира