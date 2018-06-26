Вдова бывшего подполковника ФСБ РФ Александра Литвиненко Марина рассказала, что ее супруг не испытывал уважения к назначенному главой ФСБ Владимиру Путину, которого назначили сверху. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Марина Литвиненко: Назначение Путина главой ФСБ было очень странным для Саши Фото: ЕРА "Я очень хорошо это помню. Потому что на фоне внутреннего расследования Сашу вывели за штат. И мы в это время находились на даче. Ему не надо было каждый день ходить на работу. Но в этот день он уехал в город и когда он вернулся, он сказал, что назначили нового директора. Я спросила, кто это: "Ты знаешь, вообще никто не знает, какой-то из Санкт-Петербурга. У него нету даже опыта работы на земле", – передала Марина ответ мужа.Она отметила, что Александр Литвиненко критиковал предыдущего главу ФСБ Николая Ковалева, однако уважал того, поскольку глава службы прошел всю иерархию."В отношении Путина у него не было никакого пиетета, потому что это был человек, назначенный сверху. Как он воспринимал, что назначение странное было очень для Саши, он никак не мог понять. И помню он еще один момент сказал, что вплоть до того, что водитель его личный, тоже из Санкт-Петербурга... Это было первое намек на то, что человек доверяет только своим. Саша сказал: "Не понимаю, как можно ездить по Москве с водителем из Санкт-Петербурга, потому что это абсолютно разное движение", – рассказала Марина Литвиненко.Она добавила, что Путин никогда не был публичным человеком.Путин возглавлял ФСБ с 25 июля 1998 года по 9 августа 1999 года.Александр Литвиненко скончался в результате отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006 года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей.21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом РФ Путиным. Исполнителями убийства признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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