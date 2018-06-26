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Вдова Литвиненко: Возглавив ФСБ, Путин взял водителя из Петербурга. Это был первый знак, что он доверяет только своим
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26.06.2018 14:13
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Вдова бывшего подполковника ФСБ РФ Александра Литвиненко Марина
рассказала, что ее супруг не испытывал уважения к назначенному
главой ФСБ Владимиру Путину, которого назначили сверху. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Марина Литвиненко:
Назначение Путина главой ФСБ было очень странным для Саши Фото: ЕРА
"Я очень хорошо это помню. Потому что на фоне внутреннего
расследования Сашу вывели за штат. И мы в это время находились на
даче. Ему не надо было каждый день ходить на работу. Но в этот день
он уехал в город и когда он вернулся, он сказал, что назначили
нового директора. Я спросила, кто это: "Ты знаешь, вообще никто не
знает, какой-то из Санкт-Петербурга. У него нету даже опыта работы
на земле", – передала Марина ответ мужа.Она отметила, что
Александр Литвиненко критиковал предыдущего главу ФСБ Николая
Ковалева, однако уважал того, поскольку глава службы прошел всю
иерархию."В отношении Путина у него не было никакого пиетета,
потому что это был человек, назначенный сверху. Как он воспринимал,
что назначение странное было очень для Саши, он никак не мог
понять. И помню он еще один момент сказал, что вплоть до того, что
водитель его личный, тоже из Санкт-Петербурга... Это было первое
намек на то, что человек доверяет только своим. Саша сказал: "Не
понимаю, как можно ездить по Москве с водителем из
Санкт-Петербурга, потому что это абсолютно разное движение", –
рассказала Марина Литвиненко.Она добавила, что Путин никогда не был
публичным человеком.Путин возглавлял ФСБ с 25 июля 1998 года по 9
августа 1999 года.Александр Литвиненко скончался в результате
отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне 23 ноября 2006
года.Расследование и суд по этому делу длились больше девяти
лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей.21 января 2016 года
Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство
Литвиненко, "вероятно", было санкционировано Николаем
Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также
президентом РФ Путиным. Исполнителями убийства
признали депутата Госдумы РФ Андрея Лугового и бизнесмена
Дмитрия Ковтуна, которые, по версии следствия, подсыпали полоний в
чай Литвиненко.
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