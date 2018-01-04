Ряд сел Полтавской и Кировоградской области, граничащих с водохранилищем страдают от последствий размывания почвы, передает КременчугToday.

Протяженность берегов водохранилища на территории Полтавской области составляет более 156 километров. Отмечается, что из них почти 44 нуждаются в срочной защите, передает со ссылкой на .

Часть водойома находится возле села Максимовка. За последние несколько лет там вода начала быстро размывать песок и глину, приближаясь к сельскому кладбищу и домам.

Ранее опасные участки, где происходили обвалы, укрепляли с помощью шин грузовых автомобилей, но это лишь ненадолго откладывает проблему. Кроме того, в Мозолиевке, , размывает старое кладбище.

Недавно Александр Дудник опубликовал в Youtube видео про эту же проблему в селе Нагорное.

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