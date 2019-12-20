Об этом сообщил начальник отдела туризма Управления международного сотрудничества, евроинтеграции, туризма и инвестиций Ивано-Франковской ОГА Виталий Передерко на своей странице в Facebook.

"Премия IFTA'2019. 7 главных туристических событий Ивано-Франковской области 2019: Косовская рисованная керамика – наследие ЮНЕСКО, Международный музыкальный фестиваль Underhill, Международный фестиваль искусств стран Карпатского региона "Карпатское пространство", Первый гуцульский карнавал в Яремче, социологическое исследование туристической индустрии области, туристический веб-портал www.iftourism.com, Большая конференция отельеров и рестораторов Яремчанщины", - написал Передерко.

Как сообщал Укринформ, на Ивано-Франковщине 11 декабря начал работу обновленный туристический сайт. Пока портал ориентирован на внутреннего туриста. Уже в ближайшее время сайт откроет раздел "52 уикенда на Ивано-Франковщине". А весной 2020 года запустит англоязычную версию портала, после чего разработчики возьмутся за контент на польском.

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