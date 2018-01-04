Shell продает производство и сбыт СУГ в Гонконге, не смог продать НПЗ в Дании

Компания Shell завершила первую фазу продажи своего бизнеса в области сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Гонконге и Макао, продав активы по их реализации компании DCC LPG.

Как говорится в пресс-релизе Shell, на втором этапе (который нуждается в одобрении регуляторов) предстоит реализация тому же покупателю производства СУГ в Гонконге. Общая стоимость сделки оценивается примерно в $150 млн. Продукция завода по-прежнему будет продаваться под маркой Shell по лицензионному соглашению с новым собственником.

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Shell также сообщила, что ранее объявленная сделка по продаже компании A/S Dansk Shell (НПЗ в Фредерисии, трейдинг и поставки нефтепродуктов) компании Dansk Olieselskab AS остановлена и не будет закрыта. НПЗ останется в компании Shell и продолжит операции в обычном режиме.

Shell напоминает, что намерен завершить реализацию программы продажи активов объемом $30 млрд в наступившем году. Уже проведены сделки на $23 млрд, объявлены на $2 млрд, на $5 млрд находятся в продвинутой стадии.