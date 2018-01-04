|Новости дня. Визит в Украину главы МИД Германии: важные заявления
|04.01.2018 17:30
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Возможными временем и местом встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата» Габриэль назвал Мюнхенскую конференцию в феврале.
3 января начался двухдневный визит главы МИД Германии Зигмара Габриэля в Украину. Какие главные заявления были сделаны за время пребывания политика в стране?
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Накануне вылета в Украину главы МИДа посольство Германии в Украине обнародовало его заявление о конфликте на Донбассе. В нем говорилось о том, что конфликт на Донбассе ни заморожен, ни забыт. Габриэль назвал его пожароопасным и актуальным. Политик заверил, что ЕС и Германия и дальше будут делать все для поиска решения.
«Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра – в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы», — заявил Зигмар Габриэль.
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В ходе совместной пресс-конференции с Зигмаром Габриэлем в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что детально рассказал своему коллеге о зафиксированных нарушениях перемирия и гибели украинских военнослужащих.
Климкин отметил, что предоставленное США оборонительное вооружение будет использоваться в случае провокаций боевиков.
По мнению Зигмара Габриэля, это оружие вряд ли разрешит конфликт.
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«Если чего-то там и много, в том регионе, так это оружия. В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт. Но мы все же несколько отдалены от этого конфликта и пребываем, как страна, в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе», — сказал Габриэль.
Подводя итоги первого дня визита, Габриэль поделился своим видением возможностей прекращения войны.
Глава германского МИД подчеркнул, что прежде только конфликт на
востоке Украины касается всей Европы
«Каким бы ни был тяжелым прогресс, какой бы ни была тяжелой
борьба, но нужно продолжать выполнение Минских договоренностей и
помогать тому, чтобы все-таки было установлено настоящее перемирие,
чтобы был установлен долгий мир и чтобы были восстановлены границы
Украины», — сказал он.
Относительно ввода миротворцев ООН в Донбасс глава МИДа Германии
считает, что мандат должен распространяться на всю неподконтрольную
Украине территорию, а ее участники должны быть вооружены.
Возможными временем и местом встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, РФ) Габриэль назвал Мюнхенскую конференцию в феврале.
Запланированную на 4 января поездку Габриэля и Климкина на линию разграничения, как уже сообщали новости дня, отменили. Причиной назвали погодные условия, о чем заявил глава МИД Украины.