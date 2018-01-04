Возможными временем и местом встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата» Габриэль назвал Мюнхенскую конференцию в феврале.

3 января начался двухдневный визит главы МИД Германии Зигмара Габриэля в Украину. Какие главные заявления были сделаны за время пребывания политика в стране?

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Накануне вылета в Украину главы МИДа посольство Германии в Украине обнародовало его заявление о конфликте на Донбассе. В нем говорилось о том, что конфликт на Донбассе ни заморожен, ни забыт. Габриэль назвал его пожароопасным и актуальным. Политик заверил, что ЕС и Германия и дальше будут делать все для поиска решения.

«Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра – в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы», — заявил Зигмар Габриэль.

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В ходе совместной пресс-конференции с Зигмаром Габриэлем в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что детально рассказал своему коллеге о зафиксированных нарушениях перемирия и гибели украинских военнослужащих.

Климкин отметил, что предоставленное США оборонительное вооружение будет использоваться в случае провокаций боевиков.

По мнению Зигмара Габриэля, это оружие вряд ли разрешит конфликт.

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«Если чего-то там и много, в том регионе, так это оружия. В Германии довольно скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт. Но мы все же несколько отдалены от этого конфликта и пребываем, как страна, в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает это иначе», — сказал Габриэль.

Подводя итоги первого дня визита, Габриэль поделился своим видением возможностей прекращения войны.

Глава германского МИД подчеркнул, что прежде только конфликт на востоке Украины касается всей Европы

и заявил о безальтернативности Минских соглашений.

«Каким бы ни был тяжелым прогресс, какой бы ни была тяжелой борьба, но нужно продолжать выполнение Минских договоренностей и помогать тому, чтобы все-таки было установлено настоящее перемирие, чтобы был установлен долгий мир и чтобы были восстановлены границы Украины», — сказал он.

По мнению Габриэля, Россию надо убедить вернуть своих представителей в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.

Относительно ввода миротворцев ООН в Донбасс глава МИДа Германии считает, что мандат должен распространяться на всю неподконтрольную Украине территорию, а ее участники должны быть вооружены.

Глава МИД Германии также назвал

Возможными временем и местом встречи глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, РФ) Габриэль назвал Мюнхенскую конференцию в феврале.

Запланированную на 4 января поездку Габриэля и Климкина на линию разграничения, как уже сообщали новости дня, отменили. Причиной назвали погодные условия, о чем заявил глава МИД Украины.

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