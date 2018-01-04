|Из-за теплой погоды на Прикарпатье медведи не впадают в спячку
|04.01.2018 17:30
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В Галицком нацпарке с сентября живут четыре медведя, которых привезли из ХерсонаВ Галицком национальном природном парке в Ивано-Франковской области из-за слишком теплой погоды медведи до сих пор не впали в спячку.
Фото: twitter.com/ii_zhi
"Медведи не впадают в спячку из-за теплой погоды. Мы их усиленно кормили, они насытились, а потому не очень хотят теперь есть, но и не спят. Возможно, когда наступят морозы, они заснут на тот период. Хотя этого может и не случиться", - сообщил руководитель сектора реабилитации диких животных Галицкого природного парка Андрей Гембарский, информирует "Укринформ".
Он также отметил, что в Центре реабилитации диких животных Галицкого НПП с сентября 2017 года в вольерах живут четыре медведя, которых привезли из Херсона. Они до сих пор ведут активный образ жизни.
В то же время Гембарский заверил, что туристам в Карпатах не стоит бояться медведей, поскольку те на людей нападают очень редко и чаще только блуждают подальше от населенных пунктов и легкодоступных мест.
Специалисты утверждают, что бурых медведей можно встретить только в теплое время года - во время сбора малины или черники.
Напомним, двух работников Карпатского биосферного заповедника уволили с работы по подозрению в незаконной охоте.