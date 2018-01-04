В Галицком нацпарке с сентября живут четыре медведя, которых привезли из Херсона

"Медведи не впадают в спячку из-за теплой погоды. Мы их усиленно кормили, они насытились, а потому не очень хотят теперь есть, но и не спят. Возможно, когда наступят морозы, они заснут на тот период. Хотя этого может и не случиться" , - сообщил руководитель сектора реабилитации диких животных Галицкого природного парка Андрей Гембарский, информирует "Укринформ".

Он также отметил, что в Центре реабилитации диких животных Галицкого НПП с сентября 2017 года в вольерах живут четыре медведя, которых привезли из Херсона. Они до сих пор ведут активный образ жизни.

В то же время Гембарский заверил, что туристам в Карпатах не стоит бояться медведей, поскольку те на людей нападают очень редко и чаще только блуждают подальше от населенных пунктов и легкодоступных мест.

Специалисты утверждают, что бурых медведей можно встретить только в теплое время года - во время сбора малины или черники.