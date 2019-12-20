|В США запретили продавать сигареты лицам младше 21 года
|20.12.2019 21:27
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Закон, повышающий минимальный возраст покупки табачных изделий до 21 года, принял Конгресс США.
Об этом сообщает BuzzFeed в пятницу, 20 декабря.
"В соответствии с новым законом, принятым Конгрессом в четверг, в следующем году законный возраст курения в США возрастет до 21 года", - сказано в сообщении.
Президент США Дональд Трамп заявлял о поддержке законопроекта еще в ноябре.
Ожидается, он подпишет закон в ближайшее время.
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