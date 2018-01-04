Отмечается, что первый вице-спикер Ирина Геращенко получила 79,128 тыс. грн, а вице-спикер Оксаны Сыроид – 65,322 тыс. грн.

Согласно проекту постановления, который Верховная Рада приняла 7 декабря, зарплата спикера составляет 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, первого вице-спикера – 11,5, вице-спикера – 11. Постановление применяется с 1 октября 2017 года. Так как по состоянию на 1 января 2017 года прожиточный минимум в Украине был установлен на уровне 1600 грн, должностной оклад Парубия в октябре-декабре составлял 19,2 тыс. грн, Геращенко – 18,4 тыс. грн, Сыроид – 17,6 тыс. грн.

С 1 января 2017 года прожиточный минимум составляет 1700 грн.

Нардеп от "Народного фронта" Павел Пинзеник заявлял в октябре 2017 года – до принятия Радой постановления №7172, – что должностных окладов для народных депутатов нет, потому что они устанавливаются решением Верховной Рады, а такого решения она не принимала. Он говорил, что у всех парламентариев был одинаковый размер зарплаты – больше 17 тыс. грн.

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