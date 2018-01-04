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В ЮАР поезд сошел с рельсов: 14 погибших, сотни раненых, - ОБНОВЛЕНО
04.01.2018 17:30
В ЮАР поезд сошел с рельсов: 14 погибших, сотни раненых, - ОБНОВЛЕНО
между раненых - двое в критическом состоянии
В Южно-Африканской Республике пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, а затем загорелся. Число жертв возросло до 14, пострадавших более 260 человек.
В ЮАР поезд сошел с рельсов: 14 погибших, сотни раненых, - ОБНОВЛЕНО Фото: ER24EMS

На видео с места инцидента видно, как горит один из вагонов рядом с грузовиком и автомобилем, которые перевернулись.

Также можно рассмотреть эвакуированных пассажиров, стоявших со своим багажом на дороге.

Столкновение произошло около города Крунстад в провинции Свободное государство, после того, как грузовику не удалось остановиться на перекрестке. Об этом сообщил один из пассажиров местной прессе.

Водитель грузовика пытался убежать, но его поймала и арестовала полиция, вспоминает пассажирка Сеипати Молецан в комментарии частному каналу новостей CNA.

 

Shosholoza train derailed outside Kroonstad.@maroelamedia @afriforum @IanCameron23 @HantiO @crimeairnetwork pic.twitter.com/hsq4uuQuWC

— Marius Müller (@Marius4060) 4 января 2018 г.

"Меня это так травмировало. Я искала двери, чтобы выскочить, но все они были заперты ... Вдруг мы видели дым, дым, дым", - добавила Молецан.

На месте аварии работают пожарные и медики. Спасатели пытаются потушить огонь.

Частная служба экстренной помощи компании Netcare 911 сообщила, что в аварии погибли четыре человека, а 40 других были ранены.

Поезд следовал из прибрежного города Порт-Элизабет к экономическому центру страны Йоханнесбургу, когда произошла авария.

Обновление:

По данным Reuters, число жертв катастрофы возросло до 14 человек. Спасатели опасаются, что число погибших будет увеличиваться. 

"Число погибших сейчас составляет 14", - сообщили в железнодорожной компании, которая обслуживала маршрут. Агентство AFP со ссылкой на представителей перевозчика на месте аварии сообщает, что в вагонах, которые горят до сих пор, остаются люди. Известно также, что между раненых - двое в критическом состоянии. Отдельным пострадавшим оказывают помощь на месте, других отправляют в местные больницы. В общем ранены более 260 человек, передает агентство AP со ссылкой на министра транспорта ЮАР.

Напомним, 3 января, в России на 159 км автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло столкновение автомобилей "Renault DUSTER" и "Mazda 6", в результате чего погибли десять человек.

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Комментарии   

 
0 #1 донбасс 03.01.2015 08:51
За преступления всегда рано или поздно прийдется отвечать его задерживала ген прокуратура новой республики а мы задерживаем как россияне вооружённых бандитов
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