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Коболев рассказал подробности переговоров по газу
20.12.2019 22:01
Коболев заявил, что на переговорах по газу обсуждают гибридное соглашение
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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