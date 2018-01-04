Обновленное процессуальное законодательство и новый высший суд стали важнейшими изменениями в сфере права в 2017г - юристы

Новое процессуальное законодательство и избрание нового состава Верховного суда Украины являются важнейшими изменениями в правовой сфере, состоявшимися в 2017 году, такое мнение высказали юристы, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА

Напомним, что Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве и другие законодательные акты Украины (законопроект №6232). Закон вступил в силу с 15 декабря, когда начал работу новый высший суд.

"Все юридическое общество с нетерпением ожидало принятия данного закона. Новые кодексы полностью изменили философию судебного процесса и призваны дисциплинировать его участников. Вместе с тем из-за некоторых недоработок переходных положений возникают сложности с рассмотрением старых судебных дел по новым правилам. Мы полагаем, что это сложности переходного периода, которые должны быть решены в течение ближайшего времени", - сказал агентству старший адвокат "Саенко Харенко" Алексей Колток.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Juscutum Артем Афян назвал формирование нового Верховного суда и проведение судебной реформы "одними из самых оптимистичных процессов".

"Изменения во многом превысили ожидания профессионального сообщества. Люди, которые прошли в высший суд, действительно смогут менять систему. А изменения в судебной системе позволят разорвать порочный круг коррупции, или, как минимум, его ослабить", - считает адвокат.

Адвокат VB PARTNERS Никита Нуралин назвал формирование нового Верховного суда и принятие нового процессуального законодательства реформой 2017 года.

"На протяжении 2017 года каждый, кому не безразлична судебная система и судопроизводство, следил за отбором судей в новый главный суд. Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) и Высший совет правосудия (ВСП) предоставил отличную возможность следить за экзаменами и собеседованиями онлайн, а также пересматривать данные записи. В целом, это был беспрецедентный шаг, даже для Европы. Но главный суд не смог бы начать работу без принятия нового процессуального законодательства", - сказал он.

Юрист отметил, что тексты новых редакций Хозяйственного процессуального, Гражданского процессуального кодексов и Кодекса административного судопроизводств были опубликованы 28 ноября, а начали действовать уже с 15 декабря, следовательно "не все юристы успели с ознакомиться с новшествами в полной мере".

"Теперь все ожидают качественного изменения судебного процесса, в чем мы убедимся уже в 2018 году", - прогнозирует Н.Нуралин.

Юрист юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Леонид Гилевич считает, что изменения в кодексы являются наиболее комплексным изменением процессуального законодательства Украины за все годы независимости и увеличивают возможности доказывания в судебном процессе.

Кроме того, юристы отметили указы президента Украины относительно ликвидации местных судов и создания вместо них окружных.

29 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указы, которые предусматривают ликвидацию 142 местных судов и создание вместо них 74 окружных. В частности, указы предусматривают ликвидацию 10 райсудов в Киеве и создание вместо них шести окружных судов. В рамках реструктуризации судов, которая будет проходить в 2018 году, будут создаваться окружные суды, объединяющие два-три района. Стандартным количеством судей в окружном суде должно быть 9-12 судей.

"Фактически на основании таких указов произойдет укрупнение судов, что довольно неоднозначно воспринимается обществом", - отметил А.Колток.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ РЕФОРМЫ

Комментируя правовые изменения, произошедшие в отдельных сферах жизни государства, самыми важными изменениями юристы назвали ряд реформ в гуманитарной сфере, в частности, медицинскую, образовательную и пенсионную реформы.

"Реформой 2017 года можно было бы назвать пенсионную реформу. Нынешняя система нуждалась в изменениях уже давно, и только сейчас законодателю хватило политической воли их осуществить", - сказал руководитель практики разрешения споров ЮФ Evris Игорь Кравцов.

"2017 год ознаменовался целым рядом существенных изменений в законодательстве, которые можно полноценно назвать реформами. Можно долго спорить о том, какая из них наиболее существенная или важная, но если попытаться расставить их в порядке затрагивания наибольшего количества людей, список, пожалуй, будет следующим: медицинская реформа, пенсионная реформа и судебная (процессуальная) реформа", - считает Л.Гилевич.

"Одна из главных реформ 2017 года – медицинская. Приняты законы, которые дают больше автономии медучреждениям, меняют систему финансирования здравоохранения, сельскую медицину. После многолетних споров и демагогии, пожалуй, впервые есть ощущение, что систему здравоохранения действительно ожидают изменения, и они уже начались", - соглашается с коллегой советник, руководитель практики фармацевтического права и охраны здоровья "ЕПАП Украина" Виктория Подворчанская.

Юрист адвокатской фирмы Pragnum Александр Мостовый считает, что "на фоне судебной реформы все остальные законы, принятые в 2017 году, получили меньший резонанс между юридической общественности, что, тем не менее, не преуменьшает их значения". Наиболее значимыми, по его мнению, законами 2017 года являются закон о пенсионной реформе, который, "к сожалению, не решает вопросы обеспечения социальной справедливости и защищенности нетрудоспособных слоев населения", законопроект № 6327 "о медицинской реформе, который вводит кардинально новую систему финансирования здравоохранения и предоставления медуслуг, оставляя, при этом, открытым вопрос доступности медицины", а также закон "О рынке электрической энергии", направленный на демонополизацию и внедрение прозрачных и конкурентных рыночных отношений между поставщиками и потребителями электрической энергии".

ЗАКОНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Юристы также отметили ряд важных изменений, которые оказывают влияние на хозяйственную деятельность компаний. В частности, значимыми, по мнению экспертов, названы закон № 1983 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах", законопроекты № 4470 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров", № 5592-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", № 2764 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно зачисления денежных требований к обществу с ограниченной ответственностью в счет внесения вклада в его уставный капитал и вступления новых участников в общество", № 6540 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению инвестиционного климата в Украине", № 6010 "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который должен помогать банкам в их попытках выполнить утвержденный НБУ график увеличения уставного капитала, который должен достичь не менее 500 миллионов гривен до июля 2024 года.

Реформой 2017 года юристы называют принятый и подписанный президентом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах" (законопроект № 2302а-д), который призван имплементировать в украинское законодательство об акционерных обществах положения Директивы ЕС.

По мнению юриста Sayenko Kharenko Анастасии Павловской, важным следствием этого закона является то, что акционерные общества, которые приняли решение об изменении типа на частное акционерное общество или о реорганизации в другую организационно-правовую форму (например, в общество с ограниченной ответственностью), освобождаются от обязанности переоформления лицензий, разрешений и других документов, которые в других случаях было бы необходимо переоформить в связи с переименованием.

Доктор юридических наук, адвокат юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Выговский самым знаковым событием в сфере регулирующего бизнес законодательства 2017 года называет принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения уровня корпоративного управления в акционерных обществах", который усовершенствовал механизм приобретения акций у миноритарных акционеров по факту приобретения контрольного пакета акций и ввел процедуру принудительной продажи акций миноритарных акционеров (squeeze-out) владельцу доминирующего контрольного пакета акций (95% и более акций), которая позволит абсолютным мажоритариям избавиться от "мертвых душ" в акционерных обществах и стать владельцем 100% акций.

"Кроме того, в Украине, наконец, получили законодательное регулирование счета условного хранения (эскроу-счета), которые широко используются в мировой практике при заключении крупных сделок для минимизации рисков сторон при совершении платежей", - сказал он.

В банковской и финансовой сфере значительные ожидания были связаны с законопроектом "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", а также с законопроектом "О деятельности по управлению задолженностью", который был разработан при участии экспертов ЕБРР.

"Его принятие позволит создать условия для очищения банковской системы от проблемных кредитов, что в свою очередь приведет к улучшению финансовых показателей банков и активизации кредитования", - считает А.Выговский.

Юрист "Ильяшев и Партнеры" Галина Мельник отметила, что значительный общественный резонанс в 2017 году имела блокировка налоговых накладных, предусмотренная изменениями в Налоговый кодекс с целью улучшения инвестиционного климата в Украине и заработавшая с 1 июля 2017 года.

"Недочеты при разработке системы блокировки привели к тому, что блокировались налоговые накладные по вполне реальным хозяйственным операциям, что вынуждало честный бизнес тратить "живые деньги" на пополнение счета в системе электронного администрирования НДС. Под влиянием общественного мнения в декабре 2017 года Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс (законопроект 6776-д), которым полномочия по установлению критериев риска (оснований для блокировки налоговых накладных) передаются Кабинету министров. Соответственно, система блокировки налоговых накладных приостанавливается до момента разработки соответствующих критериев", - подчеркнула Г.Мельник.

"Июль-август 2017 года, когда "маховик" блокировки налоговых накладных был запущен в рабочем режиме, будет еще долго сниться руководителям и бухгалтерам. Система мониторинга рисков и блокировки налоговых накладных показала себя как сложная, хаотичная, не до конца проработанная. Тем не менее, ее внедрение можно по праву назвать реформой года, а в связи с принятым 7 декабря законопроектом №6776-д о временной остановке этой системы до принятия соответствующего порядка Кабмином самыми ожидаемыми на 2018 год", - считает партнер налоговой практики адвокатского объединения Juscutum Наталья Радченко.

НЕ ДОЖДАЛИСЬ

Комментируя изменения, которые так и не состоялись в 2017 году, юристы отмечают создание Антикоррупционного суда и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, отмену моратория на продажу земли, новый избирательный кодекс и ряд законов в сфере корпоративного права, в частности законопроекты об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью (законопроект № 4666), об изменении в законодательство относительно корпоративных договоров, а также принятие нового Трудового кодекса.

Кроме того, непринятым остались изменения в закон об адвокатуре и адвокатской деятельности, принятым, но не подписанным президентом остается законопроект № 4470 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров".

"Который год одним из самых ожидаемых является снятие моратория на операции с сельскохозяйственной землей, но в очередной раз его принятие отложено на неопределенны срок. Также многие, особенно западные партнеры, ждали закона об антикоррупционном суде. В итоге под занавес года он был подан президентом, но примут ли его и в какой редакции, увидим уже в этом году. Кроме того, на мой взгляд, давно пора запустить рынок земли и принять Избирательный кодекс", - считает И.Кравцов.

Юрист Sayenko Kharenko Анастасия Павловская называет законопроект № 4666 "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" одним из самых ожидаемых из непринятых в 2017 году.

"Законодательство Украины, которое регулирует деятельность ООО и ОДО, довольно застарелое. Учитывая то, что многие инвесторы, которые приходили в Украину, в итоге сформировали свои корпоративные правоотношения на Кипре и в других оффшорных юрисдикциях, в юрисдикциях с английским правом, принятие этого законопроекта со временем помогло бы сделать Украину более привлекательной для иностранных инвесторов", - считает она.

Старший адвокат юридической фирмы "Астерс" Инесса Летич отмечает несостоявшиеся изменения в трудовом законодательстве.

"Проект Трудового кодекса страны в 2017 году так и остался проектом, а рынок труда и занятости пока будет продолжать жить по правилам 1971 года. Последний виток активных обсуждений проекта Трудового кодекса наблюдался осенью 2017 года, когда существовала возможность его рассмотрения. Однако в свете динамичного реформирования других отраслей законодательства, в частности процессуального, вопрос возможных изменений в сфере труда отошел на задний план", - сказала она.

По мнению юриста, в информационных материалах о проекте Трудового кодекса "многие положения законопроекта были перекручены либо же и вовсе истолкованы неправильно".

"Например, наверное, многие встречали информацию о 12-часовом рабочем дне и неограниченном праве работодателя увольнять сотрудников, якобы предусмотренным проектом Трудового кодекса. В ходе обсуждений проекта выявилась необходимость доработки некоторых положений акта. Тем не менее, существует обоснованное мнение, что от отсрочки принятия Трудового кодекса не выиграла ни одна из сторон", - сказал она, подчеркнув, что в результате работники не получили права на увеличенный минимальный 28-дневный отпуск, право на свободное время для поиска новой работы в случае сокращений, а работодателям придется мириться с возможностью полного блокирования увольнения некоторых категорий работников и невозможностью отстранения работника на время проведения дисциплинарного расследования.

А.Мостовый отмечает, что в 2017 году законодатель не смог принять важные законопроекты по внедрению рынка земли, урегулированию ситуации вокруг нерастаможенных автомобилей, определению правового статуса криптовалют и их обращения в Украине.

По мнению старшего юриста практики банковского и финансового права, рынков капитала ЕПАП Украина Екатерины Олейник, еще одной несостоявшейся реформой 2017 года можно назвать регулирование государственно-частного партнерства и законопроект о концессии.

"2017 год выдался довольно активным в сфере развития и регулирования ГЧП. Тем не менее, одна из первоочередных целей развития в этой сфере – принятие нового закона о концессиях – пока так и не была достигнута. Законопроект о концессиях пока так и остается проектом, и в целом вызывает ряд вопросов", - сказала она.

Н.Радченко называет несостоявшейся реформой года налог на выведенный капитал.

"Идея обсуждается давно, и Нацсовет реформ поддержал введение налога с 2018 года, и правительственный комитет рассмотрел и одобрил законопроект, однако он так и не стал новогодним подарком в виде закона. Ожидается, что принятие закона о налоге на выведенный капитал станет стимулом к повышению бизнес-активности, реинвестированию, облегчит администрирование, улучшит инвестиционный климат, следовательно с нетерпением ожидаем этого события в 2018 году", - сказала она.

"Налоговая система – одна из наибольших проблем в Украине. Она крайне громоздкая и вообще не создает пространства для роста. Налоговая реформа, пожалуй, самое ожидаемое событие, которое так и не состоялось", - согласен с коллегой А.Афян.

Наибольший общественный резонанс, по его мнению, имело принятие закона о защите бизнеса или так называемый законопроект "Маски шоу стоп!", который "показывает, что государство хотя бы пытается бороться, но пока нет нормальной реформы правоохранительных органов, эти изменения можно назвать поверхностными".

Кроме того, адвокат отметил ряд законопроектов о криптовалюте, которые вносили в Раду осенью и затем поспешно принимали, и которые, тем не менее, "в нынешнем виде ничего, кроме пиара, не принесут, если не будут кардинально переработаны".

А.Афян также считает значимым принятый в октябре 2017 года закон о доверительных электронных услугах.

"Запуск системы mobile bank ID развязывает руки бизнесу и позволяет сделать жизнь простых украинцев значительно комфортнее. Фактически мы уже пользуемся многими такими вещами, но сейчас это перестало работать как некая мантра или заклинание, получило свое правовое определение. Наши клиенты, как никто другой, ожидали эту инициативу, чтобы расширить свои возможности заключения сделок через интернет, развивать собственные приложения, мессенджеры, чат-боты. Причем это не только технологичные компании, а и обычные, которые находятся в B2C сегменте", - сказал он.