Прийомний син Шарліз Терон постійно в центрі уваги! А все через те, що маленький Джексон любить носити сукні, спідниці і ходити з довгим волоссям. Нагадаємо, що у актриси ще є прийомна дочка Августа.



І Шарліз зовсім не проти, що її син одягається в жіночні образи. Вона називає Джексона дівчинкою:



«Так, я теж думала, що вона хлопчик, поки вона не подивилася на мене, коли їй було три роки, і не сказала: «Я не хлопчик!» Ось і все!» - розповіла актриса.



У новому інтерв'ю порталу Pride Source вона зізналася, що для неї самої незвичний образ сина, але вона просить поважати його вибір:



«Ну, це все досить в новинку і для нас. Так що я не знаю, чи буде це так завжди... Історія моєї дочки - це її особиста, тому, якщо вона захоче, розповість вам все. Мені, як матері, важливо, щоб її поважали. І я буду дуже вдячна, якщо всі будуть правильно її називати», - поділилася Шарліз.





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