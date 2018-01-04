Выборы Президента Российской Федерации составят наибольшую угрозу для Украины в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского института исследования экстремизма, передает

«К марту у Кремля есть две проблемы: заставить россиян прийти на участки и заставить проголосовать за Путина лучше, чем в 2012 году. А быстро мобилизовать людей можно двумя путями – либо террористической или – военной угрозой. Украина в обоих может стать объектом электоральной игры. Существуют риски, в условном «завтра» виновными в терактах на территории РФ будут назначены украинские националисты. Кроме того, потенциально возможные и провокация обострений в Украине (от небольших терактов в кровавых столкновениях полиции и протестантов)», – заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

Вторая угроза – ситуация в приграничье Херсонской области и Крыма, где Россия в ближайшие 5 месяцев планирует построить забор. По словам эксперта, россияне могут прибегнуть к провокациям (например искусственные ошибки демаркации границы – перенос ее на несколько десятков метров на территорию Украины), что может привести к локализованному военному конфликту. Аналогичные риски – пограничного конфликта – может спровоцировать неустойчивость крымского моста перед весенним ледоходом. Его разрушение «спишут» на деятельность украинских террористов. А с целью «обеспечения безопасности крымчан» русские могут захватить часть Херсонской области. Официально это могут назвать демилитаризацией приграничья. Неофициально – Россия сможет контролировать подачу днепровской воды в Крым.

Очередной этап напряжения в Украине станет следствием отчета США относительно окружения Путина, который будет презентован в феврале. В зависимости от того, кто победит в конфликте президент РФ – кремлевские олигархи, будет развиваться ситуация в Украине. Если победит Путин – это продолжение прямой агрессии в российском приграничье. Если окружение – то путь внутренней оккупации. Превращение Украины в зону перманентного внутреннего конфликта с чередованием различных типов атак с постепенным усилением поддержки пророссийских сил населением. Как следствие – псевдоминирования, кибератаки, политические убийства и немассовые теракты могут стать реальностью в этом году.

Четвертая угроза – это усиление власти толпы в Украине, приумноженное переходом страны к избирательной кампании.

Пятая угроза, на которую обращают внимание в Институте – избирательные кампании у наших западных соседей. Парламентские выборы в Венгрии в апреле. Главные риски – для венгерских памятников на территории Украины и для украинских – на территории Венгрии. В зоне риска – граждане Украины венгерского происхождения и украинцы в Венгрии. Аналогичная ситуация и с Польшей, где в следующем году пройдут местные выборы.

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