Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине 1 млрд евро финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении совета в Twitter.

«Сегодня Совет ЕС одобрил 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», — говорится в сообщении.

Этим решением программа макрофинансовой помощи утверждается окончательно.

Ранее, 13 июня, выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи поддержал Европарламент, а 29 мая — комитет постоянных представителей государств Европейского Союза COREPE.

Предоставление Европейским Союзом Украине макрофинансовой помощи рассчитано на два платежа в течение 2,5 лет при условии прогресса в борьбе с коррупцией. Кредит призван поддерживать экономическую стабилизацию и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставляемые МВФ и другими донорами. Выделение макрофинансовой помощи привязано к прогрессу в борьбе с коррупцией (в частности к созданию Антикоррупционного суда) и к выполнению программы МВФ.

Первый транш в размере 500 млн евро возможен уже в сентябре при условии возобновления программы кредитной помощи от Международного валютного фонда.

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