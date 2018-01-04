Мы собрали основные традиции празднования Святого вечера и Рождества в Украине

Рождество в Украине ежегодно отмечают 7 января. Этот праздник имеет богатую историю с уникальными обычаями, символами и обрядами. Традиционно ему предшествует сорокадневный пост, который называют Рождественским или Филипповым. Он начинается 28 ноября и заканчивается в Сочельник, 6 января.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира