|Рождество в Украине — традиции Святого вечера, символы и обряды
|04.01.2018 17:35
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Мы собрали основные традиции празднования Святого вечера и Рождества в УкраинеКак празднуют Рождество в Украине Фото: abc.net.au
Рождество в Украине ежегодно отмечают 7 января. Этот праздник имеет богатую историю с уникальными обычаями, символами и обрядами. Традиционно ему предшествует сорокадневный пост, который называют Рождественским или Филипповым. Он начинается 28 ноября и заканчивается в Сочельник, 6 января.
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