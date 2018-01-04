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Рождество в Украине — традиции Святого вечера, символы и обряды
04.01.2018 17:35
Рождество в Украине — традиции Святого вечера, символы и обряды Этот праздник имеет богатую историю с уникальными обычаями, символами и обрядами.

Мы собрали основные традиции празднования Святого вечера и Рождества в Украине

Как празднуют Рождество в Украине Фото: abc.net.au

Рождество в Украине ежегодно отмечают 7 января. Этот праздник имеет богатую историю с уникальными обычаями, символами и обрядами. Традиционно ему предшествует сорокадневный пост, который называют Рождественским или Филипповым. Он начинается 28 ноября и заканчивается в Сочельник, 6 января.

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