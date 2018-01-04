Toshiba нашла покупателя на банкрота Westinghouse - Brookfield купит 100% за $4,6 млрд

Инвесткомпания Brookfield Business Partners L.P. покупает у Toshiba Corp. 100% находящегося в состоянии банкротства производителя электротехнического оборудования Westinghouse Electric Company за $4,6 млрд, сообщила Brookfield.

В частности, сделка будет примерно на $1 млрд профинансирована за счет собственного капитала, на $3 млрд - за счет долгосрочного долгового финансирования.

Завершение сделки ожидается в третьем квартале 2018 года и подлежит одобрению суда по банкротствам и прочих регуляторов.

Westinghouse Electric Company, контролируемая японской Toshiba, в марте 2017 года подала в суд заявление о банкротстве. Проблемы Westinghouse возникли на фоне крупных перерасходов на строительстве двух американских АЭС - в Джорджии и Южной Каролине. Объем задолженности американской компании на конец 2016 года составлял $9,8 млрд, по данным Toshiba. По данным Financial Times, американские чиновники пытались найти покупателя для Westinghouse, гарантировав тем самым, что компания "не попадет в руки китайцев или русских".

В декабре Toshiba выкупила у АО "НАК "Казатомпром" 10% акций Westinghouse.