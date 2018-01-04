|Ураган "Элеонора" добрался до Британии и нанес колоссальный ущерб
|04.01.2018 17:38
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В Британии из-за урагана "Элеонора" десятки тысяч домов остались без электроэнергии, в сфере транспорта начался беспорядок. Об этом сообщает The Sun.
Скорость ветра достигает 120 километров в час, синоптики прогнозируют отключение электричества в дальнейшем. Из-за падения деревьев множество людей получили травмы. В графстве Гемпшир спасателям удалось вытащить из заблокированного поваленным деревом автомобиля двух людей. В Бирмингеме пилоты осуществляли посадки против сильного ветра.
Также в городе Йорк река вышла из берегов, а по всему графству Йоркшир предупредили о наводнениях.
В Альпах зафиксирован самый высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщает France24.
На острове Корсика из-за урагана начались лесные пожары, в результате которых пострадали как минимум три человека.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 4 января, на европейские страны обрушился мощный ветер "Элеонора", в результате стихийного бедствия погибли не менее трех человек, еще 15 пострадали.
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