В Британии из-за урагана "Элеонора" десятки тысяч домов остались без электроэнергии, в сфере транспорта начался беспорядок. Об этом сообщает The Sun .

Скорость ветра достигает 120 километров в час, синоптики прогнозируют отключение электричества в дальнейшем. Из-за падения деревьев множество людей получили травмы. В графстве Гемпшир спасателям удалось вытащить из заблокированного поваленным деревом автомобиля двух людей. В Бирмингеме пилоты осуществляли посадки против сильного ветра.

Также в городе Йорк река вышла из берегов, а по всему графству Йоркшир предупредили о наводнениях.

В Альпах зафиксирован самый высокий уровень лавинной опасности. Об этом сообщает France24 .

На острове Корсика из-за урагана начались лесные пожары, в результате которых пострадали как минимум три человека.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 4 января, на европейские страны обрушился мощный ветер "Элеонора" , в результате стихийного бедствия погибли не менее трех человек, еще 15 пострадали.

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