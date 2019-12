Здається, розробники Instagram знову вирішили порадувати користувачів нововведеннями. Нагадаємо, зовсім недавно в додатку з'явилася функція для створення і обробки коротких роликів під назвою Reels! Вона дозволяє створювати 15-секундні ролики з музикою з бібліотеки Instagram і ефектами.



А тепер представники компанії вирішили полегшити життя тим, хто любить викладати в Stories все і відразу! Тепер в «історіях» можна публікувати відразу кілька знімків в одній історії. Про це представники соціальної мережі повідомили в Twitter.



Strike a pose. And another pose. And then another. 📸



With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO — Instagram (@instagram) December 17, 2019



За допомогою функції Layout користувач може завантажити в одну історію до шести фотографій, використавши один з наявних шаблонів для колажу. Потім до них можна застосувати фільтри, додати написи і стікери.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура instagram можна представники відразу another Теги: фішки