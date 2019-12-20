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Instagram введе нову функцію - кілька фото в одному Stories
20.12.2019 23:16
Здається, розробники Instagram знову вирішили порадувати користувачів нововведеннями. Нагадаємо, зовсім недавно в додатку з'явилася функція для створення і обробки коротких роликів під назвою Reels! Вона дозволяє створювати 15-секундні ролики з музикою з бібліотеки Instagram і ефектами.

А тепер представники компанії вирішили полегшити життя тим, хто любить викладати в Stories все і відразу! Тепер в «історіях» можна публікувати відразу кілька знімків в одній історії. Про це представники соціальної мережі повідомили в Twitter.



За допомогою функції Layout користувач може завантажити в одну історію до шести фотографій, використавши один з наявних шаблонів для колажу. Потім до них можна застосувати фільтри, додати написи і стікери.

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