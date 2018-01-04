Власти Латвии выдворили корреспондента Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компания (ВГТРК) Ольгу Курлаеву из страны, передает со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению ВГТРК, Курлаеву обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии, и она должна покинуть территорию страны в течение 24 часов.

Пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Латвии Кристине Петерсоне уточнила, что Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики.

“На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии. Сейчас в отношении нее производятся процессуальные действия. Она была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии”, — сказала Петерсоне.

Накануне из Латвии был депортирован журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев. Причиной стало включение его в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию очередного прокремлевского пропагандиста Игоря Петрашевич.

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