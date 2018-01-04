Для украинских представителей в Минской гуманитарной подгруппе приоритетами на 2018 будет освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем отдельных районов Донецкой и Луганской области, и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести, заявила вице-спикер Верховной Рады и представитель в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. В сентябре 2016 года стало известно, что в Донецке по подозрению в диверсиях по заказу украинских спецслужб задержаны несовершеннолетние Фото: dan-news.info "Уже на первой встрече в Минске я поставлю вопрос о подростках, которых до сих пор удерживают в донецком СИЗО. По моему глубокому убеждению, в рамках Минской группы все стороны, в том числе координаторы ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения", – написала она на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1581676781920129 Геращенко подчеркнула, что самым важным вопросом для украинской власти остается вопрос освобождения политзаключенных Кремля. Она добавила, что для украинских представителей в Минской гуманитарной подгруппе приоритетами на 2018 будет освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем ОРДЛО и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести."Мы приложим все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее, готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам... Также мы будем настаивать на создании механизма с участием Украины, РФ и Международного комитета Красного Креста с приглашением представителей отдельных районов Донецкой и Луганской области для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должна быть аполитичная группа, из экспертов и без политики – для исполнения важной гуманитарной миссии", – заявила Геращенко.В сентябре 2016 года информационное агентство боевиков "ДНР" ДАН сообщало, что в Донецке по подозрению в диверсиях по заказу украинских спецслужб задержаны несовершеннолетние. Отмечалось, что якобы была раскрыта "агентурная сеть" и пресечена деятельность диверсионной группы. Прокуратура Украины начала следствие по этому факту.29 декабря Геращенко сообщила, что боевики "ДНР" пообещали до Нового года отпустить задержанных. В тот же день Украина передала в одностороннем порядке представителям "ДНР" и "ЛНР" 15 боевиков. Однако подростков так и не отпустили.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев.29 декабря заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль заявил, что второй этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе должен быть реализован как можно скорее. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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